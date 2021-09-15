دموعك غالية يا صخرة.. سعد سمير ينهار من البكاء بعد رحيله عن الأهلي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

دخل سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، في نوبة بكاء خلال توديعه زملائه، بعد خروجه على سبيل الإعارة موسمين لنادي فيوتشر إف سي، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

وظهر بعض زملائه يودعونه، في فيديو خلال احتفالية النادي بتدشين النجمة العاشرة، وقال له أحد اللاعبين: «دموعك غالية يا صخرة والله.. أنت جاي تاني أقسم بالله».

واستبعد بيتسو موسيماني، سعد سمير، من حساباته الفنية للموسم الجديد، واتفق اللاعب مع الأهلي على الرحيل على سبيل الإعارة موسمين للنادي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز..