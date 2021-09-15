على طريقة كابتن ماجد.. تسديدة رونالدو «الخارقة» تسقط رجل أمن وتعرضه للأخطر

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة تعودنا عليها في أفلام الكارتون "كابتن ماجد" الذى كان يعرض على شاشات التليفزيون المصري، وكانت تحت عنوان التسديدة الخارقة إحدى تسديدات كابتن ماجد بطل الكارتون في طفولتنا، فقد تسببت تسديدة "خارقة" من النجم كريستيانو رونالدو، إلى تعرض أحد رجال الأمن لإصابة بالغة، قبل انطلاق مباراة مانشستر يونايتد الأولى بدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وانتشرت لقطات لرونالدو، وهو جالس على الأرض ليطمأن على رجل الأمن، الذي كان ساقطا على الأرض محاطا برجال أمن آخرين.

ووفقا لمصادر من أرض ملعب نادي "يانغ بويز"، الخصم السويسري لمانشستر يونايتد في دوري الأبطال، فأن حارس الأمن تعرض لتسديدة خارقة من رونالدو، أصابته برأسه عندما كان واقفا خلف المرمى.حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وبعد الاطمئنان على سلامة رجل الأمن، عاد رونالدو لإكمال الإحماء، قبل انطلاق مباراته الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم أمام يانغ بويز السويسري.

ولم ينتظر رونالدو طويلا، وافتتح أهداف فريقه بالبطولة بعد 13 دقيقة فقط، مستغلا تمريرة متقنة من مواطنه برونو فيرنانديز.