شكرا لقرائتكم خبر عن فى غياب الشعبانى ومشاركة الصفقات الجديدة.. المصرى يبدأ الاستعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاص لاعبو المصري البورسعيدي، مرانهم الأول على ملعب النادي المصري بحي الضواحي في مدينة بورسعيد، وذلك استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022/2021، والمقرر انطلاقه نهاية شهر أكتوبر المقبل.

شهد المران الأول مشاركة الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي، وغاب معين الشعباني المدير الفني للفريق ومعاونه مجدي تراوري عن المران بسبب سفرهم لتونس والعودة الأسبوع المقبل، حيث قاد المران كلا من سيف داود وسعيد ابراهيم ومدرب الحراس حسن نصر.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية التعاقد لمدة موسم مع التونسي معين الشعباني وذلك لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي خلال الموسم الكروي الجديد، حيث قام الشعباني بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء بصحبة معاونه الكابتن مجدي تراوي نجم منتخب تونس الأسبق وذلك في حضور لجنة التعاقدات بالنادي المصري ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية و أحمد الشملة عضوًا المجلس.

كان الثنائي الشعباني وتراوي قد وصلا إلى القاهرة عصر الأحد حيث كان في استقبالهم بالمطارعلي غويبة مدير العلاقات العامة بالنادي المصري و أحمد منصور إداري الفريق الأول واللذين اصطحبا المدير الفني ومعاونه للاجتماع بسمير حلبية ومجلس ادارة النادي المصري ولم تستغرق جلسة التوقيع سوى دقائق معدودة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان لاحقًا عن تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي المعاون للجهاز الفني والذي سيبدأ في ممارسة مهام عمله خلال الأيام القليلة القادمة.



مران المصرى (1)



مران المصرى (2)



مران المصرى (3)