شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يؤجل حسم وديات الاتحاد السكندري للأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض العميد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري خوض أي مباراة ودية هذا الأسبوع، وقرر أن يستمر الفريق في تدريباته الجماعية حتى الخميس، على أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية يوم الجمعة، يعود بها الفريق للتدريبات يوم السبت ومن ثم النظر في المباريات الودية المنتظر خوضها للموسم الجديد.

شارك بعض اللاعبين الوافدين حديثا لصفوف الاتحاد السكندري، في مران زعيم الثغر بعد عودة الفريق للمران الجماعي، ونالت الوجوه الجديدة رضا الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، بعدما أظهر اللاعبون الجدد قدرات فنمية وبدنية كبيرة.

ونجح الاتحاد السكندري في ضم 10 صفقات قوية هي، المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي بيع نهائي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى مدافع نادى البنك الأهلى السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغانى، والمهاجم الدولى الأنجولى كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولى، وأحمد عادل "ميسى" لاعب المقاصة السابق.