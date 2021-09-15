شكرا لقرائتكم خبر عن مدة التعاقد تؤجل انضمام عمرو الحلواني للاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عمرو الحلوانى لاعب نادي أسوان، وصاحب أعلى عدد من المساهمات التهديفية في الموسم الماضي مع الفريق الجنوبي، من الانضمام لصفوف الاتحاد السكندري لقيادة خط الدفاع في الموسم الجديد.

وقال مصدر في الاتحاد السكندري أن الصفقة أوشكت على الانتهاء، موضحا أن سبب تأجيل الإعلان عنها بشكل رسمي، أن هناك اختلاف بين اللاعب والنادي السكندري على مدة التعاقد، موضحا أن الأمور سيتم حسمها خلال أيام.

ودخل نادى الاتحاد السكندري، منذ مدة، فى مفاوضات مع عمرو الحلواني، الظهير الأيسر لنادى أسوان، للحصول على توقيعه والانضمام لصفوف زعيم الثغر فى الموسم الجديد، بعد هبوط أسوان إلى دوري القسم الثاني هذا الموسم.

وقدم الحلواني موسما تاريخيا بعد التألق مع أسوان في الموسم المنقضي بصناعة 12 هدفا وتسجيل خمس أهداف.

ونجح الاتحاد السكندري في ضم صفقات قوية هي المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق.