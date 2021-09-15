الترجي يتعاقد مع كوناتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل نادي الترجي التونسي أمس صفقة ضم المهاجم السنغالي موسى كوناتي من نادي ديجون الفرنسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. ووصل اللاعب أمس الأول إلى تونس لإجراء الفحص الطبي قبل إتمام الصفقة، فيما ذكر النادي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أنه سيكون له أحقية شراء عقد اللاعب نهائيا في نهاية الموسم. ويرتبط كوناتي (28 عاما) بعقد مع ديجون حتى موسم 2023.

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