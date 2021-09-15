شكرا لقرائتكم خبر ليفاندوفسكي: فارق سنة مع المدرب ليس مشكلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد نجم هجوم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، روبرت ليفاندوفسكي بالعمل مع المدرب الجديد للنادي البافاري يوليان ناجلسمان.

وفي تصريحات لصحيفة «شبورت بيلد» الألمانية أمس، قال البولندي الدولي الحائز على جائزة أحسن لاعب في العالم إن «التواصل بين الجهاز الفني والفريق جيد جدا، ويوليان لديه فكرة محددة وخطة لتكتيكاته».

وأعرب ليفاندوفسكي (33 عاما) عن اعتقاده بأنه لا توجد مشكلة أن ناجلسمان أكبر منه بعام واحد فقط، وقال» المهم أنه قادر على إقناع الفريق وأننا نسير معا في اتجاه واحد».

من ناحية أخرى، قال ليفاندوفسكي إنه يشعر بأن حالته البدنية أفضل من أي وقت مضى» أنا على يقين بأنني أستطيع أن ألعب لأربعة أعوام أخرى على الأقل، وبعد ذلك سأنظر كيف تسير الأمور معي ولأي مدة أستطيع أن أواصل مشواري».