فشل استئناف ليدز ضد طرد باسكال

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وحصل ستروجيك على بطاقة حمراء مباشرة بداعي التدخل العنيف مع لاعب ليفربول هارفي إليوت خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب «إيلاند رود»، وقد اتخذ الحكم القرار بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).
ومع رفض استئناف ليدز، سيخضع ستروجيك للإيقاف في المباريات الثلاث المقبلة، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».
ويحل ليدز، الذي يدربه المدير الفني مارسيلو بييلسا، ضيفا على نيوكاسل غدا ثم يلتقي فولهام الثلاثاء المقبل بالدور الثالث بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وبعدها يواجه ويستهام يوم السبت التالي، وهي المباريات التي ستطبق فيها عقوبة الإيقاف.
وتسبب تدخل ستروجيك في إصابة إليوت بكسر في الكاحل الأيسر، وقد خضع اللاعب لعملية جراحية أمس الأول.
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