فيوتشر يضم سمير بالإعارة

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وقال سعد سمير «جمهور الأهلي العظيم، صاحب الفضل الأول فيما وصلت إليه. تشرفت بأن أكون عنصرا فيه على مدار 13 عاما شاركت فيها مع زملائي من مختلف الأجيال في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات».
وقال «اليوم أستأذنكم في السماح لي برحلة قصيرة خارج استاد التتش علي سبيل الإعارة، إلى النادي الصاعد الواعد فيوتشر إف سي، لمدة عامين سأعود بعدها للبيت الكبير، بيتي الأول والأخير النادي الأهلي لكي أنهي مسيرتي الكروية به، آملا أن تمتد مسيرتي في مواقع مختلفة فيه».
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