الإصابات تفكك صفوف برشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمرت الإصابات في مطاردتها لفريق برشلونة الإسباني، الذي قرر استبعاد ظهيره الأيسر المخضرم خوردي ألبا، ولاعب الوسط الشاب بيدري، بسبب معاناتهما من الإصابة خلال خسارة الفريق الكتالوني 0/ 3 أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني أمس الأول في مستهل مبارياته بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخرج ألبا في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة، بينما شارك بيدري في المباراة بأكملها، عقب عودته للملاعب بعد حصوله على فترة راحة استمرت 3 أسابيع.

وأعلن برشلونة على موقعه الرسمي أمس أن بيدري يعاني من مشكلة في الفخذ وانضم إلى ألبا في غرفة العلاج قبل مواجهة غرناطة في الدوري الإسباني يوم الإثنين المقبل.

ولم يكشف برشلونة النقاب عن موعد عودة هذين اللاعبين إلى الملاعب.

وجاءت إصابة بيدري وألبا قبل فترة مزدحمة بالمباريات لبرشلونة، الذي يستعد لخوض 5 لقاءات في غضون أسبوعين، من بينها مواجهة كبيرة أمام أتلتيكو مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، مطلع الشهر المقبل.

من المتوقع أن يغيب المهاجم الدنماركي مارتن برايثويت عن باقي مباريات برشلونة في 2021، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة، في حين أن زملاءه المهاجمين سيرخيو أجويرو وعثمان ديمبيلي وأنسو فاتي بعيدون عن الملاعب أيضا.