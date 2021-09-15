شكرا لقرائتكم خبر دوتكيفيتش تعتزل ألعاب القوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت دوتكيفيتش - إيمريتش قد أنهت مشاركاتها في الموسم في يونيو الماضي قبل انطلاق أولمبياد طوكيو، لأسباب صحية، وأعلنت أمس اعتزالها.
وقالت دوتكيفيتش «أصبح من الواضح في مرحلة ما أنه حان الوقت لذلك».
وأحرزت دوتكيفيتش (29 عاما) الميدالية البرونزية في بطولة العالم 2017 في لندن والميدالية الفضية في البطولة الأوروبية 2018 في برلين.
كانت هذه تفاصيل خبر دوتكيفيتش تعتزل ألعاب القوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.