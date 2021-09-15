دوتكيفيتش تعتزل ألعاب القوى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت بطلة العالم في سباق 100 م حواجز الألمانية باميلا دوتكيفيتش - إيمريتش أمس إنهاء مسيرتها في ألعاب القوى.

وكانت دوتكيفيتش - إيمريتش قد أنهت مشاركاتها في الموسم في يونيو الماضي قبل انطلاق أولمبياد طوكيو، لأسباب صحية، وأعلنت أمس اعتزالها.

وقالت دوتكيفيتش «أصبح من الواضح في مرحلة ما أنه حان الوقت لذلك».

وأحرزت دوتكيفيتش (29 عاما) الميدالية البرونزية في بطولة العالم 2017 في لندن والميدالية الفضية في البطولة الأوروبية 2018 في برلين.