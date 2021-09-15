الفيصلي والفيحاء يقصان شريط الديربيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقص فريقا الفيصلي والفيحاء عند الساعة الـ 8.35 مساء اليوم شريط لقاءات الديربي ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الخامسة على ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة.

ويسعى الفيصلي صاحب أفضلية الأرض للانطلاقة عبر بوابة غريمه الفيحاء والسعي لخطف النقطة السابعة ومعادلة نده بالنقاط، بعد أن احتل بنقاطه الأربع الحالية المركز الـ11 بفارق الأهداف.

وتلقى الفيصلي خسارة غير متوقعة في الجولة الماضية من فريق ضمك 0/ 2، ويريد اليوم تضميد جراحه وتفادي الخسارة الثالثة بعد فقدانه نقاط الاتحاد، ويعود إلى السكة الصحيحة التي كسب فيها النصر وتعادل مع الأهلي.

وقد تعصف الخسارة حال حدوثها، بالجهاز الفني لعنابي سدير بقيادة الإيطالي باولو تراميزاني، وخاصة أنه متهم بمحو شخصية الفريق في المواسم الماضية والتي نجح خلالها في تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.

أما الفيحاء الذي يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط من أصل 3 جولات بعد تأجيل مباراته أمام الهلال نظير مشاركة الأخير بدوري أبطال آسيا، فيسعى لمواصلة انطلاقته التاريخية بدوري المحترفين (عندما جمع 7 نقاط من 3 مباريات) منذ تجربته بدوري المحترفين.

ويأمل لاعبو الفيحاء بقيادة مدربهم الصربي فوك رازوفيتش الذي ظفر بجائزة أحسن مدرب لشهر أغسطس الماضي لفوزه على الاتحاد في افتتاحية الدوري وخلو سجله من أي خسارة، في الاستمرار بذات المشوار وتأكيد أحقية الفريق بالنتائج التي حققها في الجولات الماضية.

وفي آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدوري موسم 2019 ــ 2020 وتحديدا في الجولة الـ16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، نجح الفيحاء في الفوز على الفيصلي 2/ 1.

وهو الفوز الأول للفيحاء في تاريخ المواجهات الست بين الفريقين، والتي شهدت 3 انتصارات للفيصلي، وفوزا للفيحاء، والتعادل في مباراتين.