شكرا لقرائتكم خبر مينيز: جاهزون ولا نخشاكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال»نحن جاهزون ولا نخشى مواجهة أي فريق».
وأبدى مينيز سعادته بالتأهل بعد الفوز على تراكتور الإيراني 1/ 0 أمس الأول.
وعن هذه المباراة، قال مينيز» كان بالإمكان أن تكون الأمور أسهل لو لم نهدر بعض الفرص خلال الشوط الأول».
وأضاف»افتقدنا جماهيرنا، وكان إيقاعنا بطيئا نوعا ما، لأننا خضنا المباراة بعد فترة المباريات الدولية».
كانت هذه تفاصيل خبر مينيز: جاهزون ولا نخشاكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.