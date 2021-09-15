شكرا لقرائتكم خبر مينيز: جاهزون ولا نخشاكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لفريق النصر، البرازيلي مانو مينيز، عدم خشية أي من الفرق التي ستفرضها أمامه قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وقال»نحن جاهزون ولا نخشى مواجهة أي فريق».

وأبدى مينيز سعادته بالتأهل بعد الفوز على تراكتور الإيراني 1/ 0 أمس الأول.

وعن هذه المباراة، قال مينيز» كان بالإمكان أن تكون الأمور أسهل لو لم نهدر بعض الفرص خلال الشوط الأول».

وأضاف»افتقدنا جماهيرنا، وكان إيقاعنا بطيئا نوعا ما، لأننا خضنا المباراة بعد فترة المباريات الدولية».