شكرا لقرائتكم خبر الباطن يطمح لتذوق كعكة الطائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويملك الباطن 4 نقاط في المركز الـ12، فيما لا يملك ضيفه الطائي أي رصيد من النقاط، حيث يتذيل ترتيب فرق الدوري.
ويدخل أبناء الحفر اللقاء برغبة التعويض بعد الخسارة الثانية التي مني بها الفريق أمام الفتح في الجولة الماضية، إذ سيعمل مديره الفني الصربي نيناد لالاتوفيتش لتعزيز خط هجومه ومعالجة الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها الفريق واستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الظفر بنقاط المباراة وتحقيق الفوز الثاني له بالدوري.
في الجانب الآخر، يهدف المدير الفني للطائي، الصربي زوران مانولوفيتش لتصحيح مسار الفريق في أول مهمة رسمية له مع الفريق بعد أن تسلمها عقب إقالة التونسي محمد الكوكي، حيث عمل خلال فترة التوقف وتأجيل المواجهة أمام النصر بالجولة الرابعة نظير مشاركة الأخير بدوري أبطال آسيا، على قراءة الفريق والتعرف على مكامن ضعفه وقوته أولا قبل معرفة خصم اليوم.
ويأمل الطائي في تحقيق الفوز الأول له بالدوري بعد أن خسر مبارياته الثلاث الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الباطن يطمح لتذوق كعكة الطائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.