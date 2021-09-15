الباطن يطمح لتذوق كعكة الطائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف فريق الباطن اليوم على ملعبه بحفر الباطن نظيره الطائي في إطار لقاءات الجولة الحاسمة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك الباطن 4 نقاط في المركز الـ12، فيما لا يملك ضيفه الطائي أي رصيد من النقاط، حيث يتذيل ترتيب فرق الدوري.

ويدخل أبناء الحفر اللقاء برغبة التعويض بعد الخسارة الثانية التي مني بها الفريق أمام الفتح في الجولة الماضية، إذ سيعمل مديره الفني الصربي نيناد لالاتوفيتش لتعزيز خط هجومه ومعالجة الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها الفريق واستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الظفر بنقاط المباراة وتحقيق الفوز الثاني له بالدوري.

في الجانب الآخر، يهدف المدير الفني للطائي، الصربي زوران مانولوفيتش لتصحيح مسار الفريق في أول مهمة رسمية له مع الفريق بعد أن تسلمها عقب إقالة التونسي محمد الكوكي، حيث عمل خلال فترة التوقف وتأجيل المواجهة أمام النصر بالجولة الرابعة نظير مشاركة الأخير بدوري أبطال آسيا، على قراءة الفريق والتعرف على مكامن ضعفه وقوته أولا قبل معرفة خصم اليوم.

ويأمل الطائي في تحقيق الفوز الأول له بالدوري بعد أن خسر مبارياته الثلاث الماضية.