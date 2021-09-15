الهلال والنصر والكوريون الأكثر انشغالا بقرعة الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تترقب 8 أندية، من بينها 3 عربية (الهلال والنصر والوحدة الإماراتي)، قرعة دور الثمانية لدوري أبطال آسيا التي ستجري غدا.

واختتمت أمس منافسات دور الـ16 الذي جرى بنظام التأهل من مباراة واحدة.

وتأهل إلى ربع النهائي كل من الهلال والنصر (السعودية) و3 أندية من كوريا الجنوبية (أولسان هيونداي، وجيونبك هيونداي، وبوهانغ ستيلرز) والوحدة الإمارتي وبيرسبوليس الإيراني وناغويا غرامبوس الياباني.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية الأدوار النهائية للبطولة.

وسيقام ربع النهائي يوم 16 أكتوبر المقبل فيما يجري نصف النهائي يوم 19 من الشهر ذاته. ويقام النهائي يوم 23 نوفمبر.

وحسب الفرق المتأهلة، فسيكون هناك قتال بين فريقين كوريين من واقع تأهل 3 فرق كورية لدور الثمانية، فيما أكمل المقعد الرابع عن فرق شرق آسيا، فريق ناغويا الياباني.

ويعني وصول 3 فرق كورية لهذا الدور، ضمان مقعد إلى مقعدين في الدور قبل النهائي.

ونشطت التوقعات وسط أنصار الفرق الثلاثة المتأهلة حول المواجهات التي ستفرضها القرعة المقبلة.

في المقابل، قد تفرض القرعة صراعا سعوديا بين المتأهلين الهلال والنصر، ما يعني ضمان مقعد بالدور نصف النهائي. وفي حالة أعفتهما القرعة من الصدام في هذا الدور، فقد يتأهلا (الهلال والنصر) معا إلى نصف النهائي حال فوزهما على بيرسبوليس والوحدة، أو يتأهل واحد منهما (حال فاز فريق وخسر الآخر) أو يغادرا (حال خسر الاثنان معا).

وكحال الكوريين، انشغل أنصار الهلال والنصر كثيرا بتوقعاتهم للقرعة وأمانيهم بشأنها، في ظل توقع أول ديربي خلال الموسم الحالي في البطولة القارية الأقوى.

نتائج دور الـ16:







تخطى الهلال منافسه استقلال طهران 2 /0 على استاد زعبيل بنادي الوصل.



أزاح النصر فريق تراكتور الإيراني بالفوز عليه 1/ 0 على استاد حمد بن جاسم بنادي السد القطري.



أطاح برسيبوليس الإيراني باستقلال دوشنبه الطاجيكستاني بالفوز عليه 1/ 0.



فاز الوحدة الإماراتي على الشارقة الإماراتي بركلات الترجيح 5/ 4.



فوز ناغويا غرامبوس الياباني على دايغو الكوري الجنوبي 4 /2.



فوز أولسان الكوري الجنوبي على بكاواساكي فرونتال الياباني بركلات الترجيح 3/ 2.



فوز جيونبك هيونداي على بانكوك جلاس يونايتد التايلاندي بركلات الترجيح 4/ 2.



فوز بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي على سيريزو أوساكا الياني 1/ 0.



كيف تأهل الثمانية؟