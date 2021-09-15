شكرا لقرائتكم خبر الشباب صديق دائم للبطاقة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من أصل 30 مباراة لعبت في الجولات الأربع الماضية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ظهرت البطاقة الحمراء 5 مرات، حصل منها نادي الشباب وحده على 4 بطاقات، فيما كانت البطاقة الخامسة من نصيب فريق التعاون.

ونجا الشباب من البطاقة الحمراء في الجولة الأولى فقط عندما واجه فريق أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة وخسر أمامه 1/ 2، ثم أصبح في الجولات التالية، صديقا دائما للبطاقات الحمراء.

ففي الجولة الثانية التي واجه فيها الشباب فريق الاتفاق على استاد الملك فهد الدولي (3/3)، نال المدافع التشيلي إيغور ليشنوفسكي بطاقة حمراء في الدقيقة 87، علما أنه نال بطاقة صفراء في المباراة الأولى أمام أبها.

وفي مباراة الجولة الثالثة أمام الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي والتي خسرها الشباب 0/ 2، ظهرت البطاقة الحمراء مرتين بصفوف الشباب لكل من الأرجنتيني إيفر بانيغا (21) وعلي مجرشي (84).

وفي مباراة الجولة الرابعة الماضية التي فاز فيها الشباب على الحزم 2/ 0 على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحصل البرازيلي باولو لوكاس (باولينيو) على البطاقة الحمراء الرابعة في الدقيقة 42.

أما البطاقة الحمراء الخامسة فكانت من نصيب لاعب التعاون سميحان النابت خلال مباراة فريقه أمام النصر على ملعب مرسول بارك في إطار لقاءات الجولة الثالثة.

وعلى صعيد الحكام، يتصدر تركي الخضير قائمة الحكام الأكثر إشهارا للبطاقة الحمراء حتى الآن بواقع مرتين كانتا في مواجهة الشباب أمام الفتح، يأتي خلفه الثلاثي خالد الطريس والأورجوياني أندريس ماتونتي وخالد الجهني بواقع مرة واحدة.