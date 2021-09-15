شكرا لقرائتكم خبر 6 يناير تسمية بطل السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وستجري المواجهة في الثامنة والربع مساء الخميس على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
وقد منح اتحاد القدم في 21 يوليو الماضي شركة الرياضة السعودية الحقوق الفضائية والرقمية لمسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي لمدة موسم واحد.
سجل أبطال السوبر
2013 الفتح
2014 الشباب
2015 الهلال
2016 الأهلي
2017 ألغيت البطولة
2018 الهلال
2019 النصر
2020 النصر
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