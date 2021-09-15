6 يناير تسمية بطل السوبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم السادس من يناير المقبل موعدا لإقامة نهائي كأس السوبر السعودي على كأس بيرين، والذي سيجمع بين فريقي الهلال بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والفيصلي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين. وستجري المواجهة في الثامنة والربع مساء الخميس على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض. وقد منح اتحاد القدم في 21 يوليو الماضي شركة الرياضة السعودية الحقوق الفضائية والرقمية لمسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي لمدة موسم واحد. سجل أبطال السوبر 2013 الفتح 2014 الشباب 2015 الهلال 2016 الأهلي 2017 ألغيت البطولة 2018 الهلال 2019 النصر 2020 النصر

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