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6 يناير تسمية بطل السوبر

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- بواسطة أيمن الوشواش - حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم السادس من يناير المقبل موعدا لإقامة نهائي كأس السوبر السعودي على كأس بيرين، والذي سيجمع بين فريقي الهلال بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير للمحترفين، والفيصلي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

وستجري المواجهة في الثامنة والربع مساء الخميس على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وقد منح اتحاد القدم في 21 يوليو الماضي شركة السعودية الحقوق الفضائية والرقمية لمسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي لمدة موسم واحد.

سجل أبطال السوبر

2013 الفتح

2014 الشباب

2015 الهلال

2016 الأهلي

2017 ألغيت البطولة

2018 الهلال

2019 النصر

2020 النصر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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