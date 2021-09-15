بالتفاصيل.. أسامة نبيه يطلب الرحيل رسميا عن الزمالك ويعلن الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - تقدم أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بطلب رسمي بالرحيل عن القلعة البيضاء، وذلك قبل أيام قليلة من بداية معسكر الإعداد، استعدادا لبداية الموسم الجديد.

ورغب أسامة نبيه في الرحيل عن الزمالك، عقب تحقيق لقب درع الدوري الممتاز مباشرة، بسبب بعض الأمور التنظيمية داخل القلعة البيضاء، فضلا عن أزمة مستحقاته المالية.

أسامه نبيه يخطر الزمالك برحيله

ونشر موقع «الوطن سبورت» من مصدر داخل الزمالك، عن طلب أسامة نبيه الرحيل رسميا عن القلعة البيضاء، خلال محادثة مع حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

وقال المصدر: «أجرى أسامة نبيه مكالمة هاتفية أمس برئيس النادي أبلغه فيها بقراره النهائي بالرحيل عن الزمالك، بسبب بعض الأزمات التي يعاني منها خلال الفترة الماضية».

وأكد «نبيه» خلال حديثه مع رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن هناك بعض الأمور التي حاول تجاهلها خلال الفترة الماضية، ويأتي من ضمنها عدم حصول الجهاز الفني على مكافآت الفوز بدرع الدوري، أسوة بالفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، ومعاونيه الأجانب، فرناندو، مدرب الأحمال، وأنطونيو، مدرب حراس المرمى.

تسوية مستحقاته المالية

وطلب أسامة نبيه من حسين لبيب، تسوية مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء؛ للرحيل رسميا عن صفوف الفريق.

وأشار المدرب العام، إلى أن عقده مع الزمالك يتضمن شرطا جزائيا بقيمة راتب شهرين، وطلب خصمهم من مستحقاته لدى النادي، والتي تفوق أضعاف قيمة الشرط الجزائي، على أن يحصل على ما تبقى من المبلغ المستحق.

مكافأة الفوز بالدوري

ويحق لأسامة نبيه الحصول على مكافآت الفوز في 7 مباريات بمشوار الفريق ببطولتي الدوري وكأس مصر، بالإضافة إلى مكافأة الفوز بدرع الدوري، فضلا عن مستحقات متبقية له منذ عمله بالجهاز الفني للفريق قبل 9 سنوات.

وأخطر أسامة نبيه مسؤولي الزمالك بالاستمرار بالجهاز الفني وأداء مهام عمله كمدرب عام، لحين تسوية مستحقاته كافة لدى النادي، والرحيل رسميا عن الفريق.