دوري أبطال أوروبا: بايرن وجه "رسالة هامة" بحسب مولر

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برلين: اعتبر مهاجم بايرن ميونيخ الألماني توماس مولر بأن فريقه وجه "رسالة هامة" من خلال فوزه على برشلونة الاسباني بثلاثية نظيفة في عقر دار الاخير في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وسجل مولر الهدف الافتتاحي على ملعب "كامب نو" قبل أن يضيف هداف الفريق البافاري البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين.

غياب ميسي

ويخوض برشلونة المسابقة القارية وللمرة الاولى، منذ عام 2003 من دون نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي الذي امضى معه قرابة 21 عاما قبل أن ينتقل في صفقة حرة الى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي الشهر الماضي.

وعلق مولر على عرض فريقه في المباراة "اعتبارا من منتصف الشوط الاول سارت الامور بشكل افضل. قمنا بهجمات مرتدة جيدة ونجحنا في افتكاك الكرة من الفريق المنافس، لم نسمح له بخلق الكثير من الفرص في الخط الخلفي وكان باستطاعتنا تسجيل هدف او اكثر".

وتابع "عندما تفوز بنتيجة 3 صفر هنا في مستهل البطولة فهذه رسالة هامة. نحن راضون تماما".

في المقابل، وبعد أن حطّم الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد والمسجّل باسم الاسطورة الألماني غيرد مولر بتسجيله 41 هدفا في دوري البوندسليغا ، تابع ليفاندوفسكي هوايته المفضّلة منذ مطلع الموسم الحالي ورفع رصيده الى 10 اهداف في 6 مباريات في مختلف المسابقات.