شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بطولة لافروباسكت بمشاركة منتخب السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشارك منتخب سيدات السلة بقيادة إيهاب الالفى المدير الفنى، فى منافسات بطولة لافروباسكت التى تقام فى ياوندى بالكاميرون ، فى الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر الجارى.

مجموعة مصر

وتقع مصر في المجموعة الثالثة c بجانب منتخبى السنغال وغينيا.

قائمة المنتخب فى البطولة

تضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من ريم طلعت، هاجر عامر ،ندى نافع، نور على ، رنيم الجداوى، هالا مصطفى، يسرا اشرف، نورهان فؤاد، فريدة وائل ، نادين السلعاوى، ثريا محمد، ريم موسى

المباراة القادمة للمنتخب

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب مبارياته فى البطولة يوم الأحد المقبل بمواجهة غينيا بأولى المباريات