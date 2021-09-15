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كل ما تريد معرفته عن بطولة لافروباسكت بمشاركة منتخب السيدات

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القاهرة - سامية سيد -  

يشارك منتخب سيدات السلة بقيادة إيهاب الالفى المدير الفنى،  فى منافسات بطولة لافروباسكت التى تقام فى ياوندى بالكاميرون ،  فى الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر  الجارى. 

 

مجموعة مصر 

وتقع مصر في المجموعة الثالثة c بجانب منتخبى السنغال وغينيا.

 

قائمة المنتخب فى البطولة 

تضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من ريم طلعت،  هاجر عامر ،ندى نافع، نور على  ، رنيم الجداوى،  هالا مصطفى،  يسرا اشرف،  نورهان فؤاد،  فريدة وائل ، نادين السلعاوى،  ثريا محمد،  ريم موسى

 

المباراة القادمة للمنتخب 

ومن المقرر أن يبدأ  المنتخب مبارياته فى البطولة يوم الأحد المقبل بمواجهة غينيا بأولى المباريات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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