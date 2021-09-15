شكرا لقرائتكم خبر عن تارديلى عن فشله مع منتخب مصر: لم يتم منحى الفرصة كاملة وتم التدخل فى عملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ماركو تارديلي مدرب منتخب السابق، عن سبب فشله أثناء توليه إدارة منتخب مصر والفرق بين هذه الفترة والفترة الحالية ونصيحته للمسئولين عن الكرة في الوقت الحالي.

وقال ماركو تارديلى في تصريحات لقناة الأهلى: "أولا أبارك للنادى الأهلى على التتويج بالنجمة العاشرة ووضعها على تيشيرته التاريخى، بعد الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا".

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق: "عندما كنت مدربا لمنتخب مصر كانت الأمور مختلفة عن الآن، الأجواء في مصر صعبة جدا وواجهت صعوبة جدا في التعامل مع الآخرين وأقصد المسئولين في الكرة وليس الشعب المصرى".

وتابع تارديلى: "لم يتم منحى الفرصة كاملة لكى أتأقلم مع الأجواء وكانوا يتدخلون في عملى، وأطالب المسئولين حاليا أن يتركوا الفرصة للمدرب كى يظهر عمله، ولا يتدخلون في عمله".

وأوضح مدرب المنتخب السابق: "اللاعبون المصريون دائما يتساءلون لماذا أجلس احتياطيا وكذلك المدرب المساعد دائما ما يأتي لى ويقول رأيه دون أن أطلب منه ".