شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. عودة عبد الرحمن مجدى وتأهيل مروان الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي مساء اليوم ،ضمن برنامج الإعداد استعدادا لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز.

المران شهد عودة جناح الفريق الدولي عبد الرحمن مجدي بجانب حضور كل من علي أبوجريشة وعماد سليمان ثنائي اللجنة الفنية.

مران اليوم شهد إقامة مجموعة من الحصص البدنية المكثفة سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

وواصل مروان الصحراوي قلب دفاع الفريق تدريباته التأهيلية.

واستقر طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دخول فريقه معسكرا مغلقا بالإسكندرية فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.

وأسندت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة مهمة تدريب الدراويش لطلعت يوسف المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل لتدريب بيراميدز، وجاء ترشيح طلعت يوسف لخبراته التدريبية الطويلة فى جميع الأندية التى قام بتدريبها، ولأنه يمتاز بقوة الشخصية داخل وخارج الملعب مع اللاعبين، وهو ما يحتاجه النادي الإسماعيلي الفترة الحالية، من وجهة نظر اللجنة الفنية.