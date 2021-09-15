شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد فى رسالة غامضة: الجمهور يعرف قيمتك جيدا بينما المسئول لا يدركها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسالة غامضة، وجهها النجم طارق حامد، نجم خط الوسط بنادى الزمالك، أشار فيها إلى أن الجمهور يعرف قيمة اللاعب جيدا، بينما لا يدركها من فى موقع المسئولية إلا بعد فوات الأوان.

وكتب حامد، عبر ستورى حسابه على انستجرام، قائلا: "قد يعرف الجمهور قيمتك جيدا، بينما من فى موقع المسئولية لا يدركها إلا بعد فوات الأوان".



طارق حامد

من ناحية أخرى، تتجه النية من قبل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون نحو تأجيل موعد معسكر الإعداد المغلق الذى كان من المقرر ان يقام يوم 20 من الشهر الجارى فى الإسكندرية، فى إطار الاستعداد لمنافسات كاس مصر وانطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدورى الممتاز.

ويدرس الجهاز الفنى فى الوقت الحالى تأجيل موعد انطلاق معسكر الإعداد بعدما تم تأجيل مباريات كأس مصر، حيث قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات دوري الـ 8 وقبل النهائي لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لإقامة معسكر إعداده لمباراتي ليبيا مبكرا.