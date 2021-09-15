شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة: وكيل محمد صلاح ليس له علاقة بالتعاقد مع كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن وكيل اللاعب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر، ليس له علاقة بالتعاقد مع المدير الفنى البرتغالى كيروش لقيادة الفراعنة.

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المدير الفنى البرتغالى كيروش ليس لديه وكيل من الأساس والاتصالات جاءت من جانب فينجادا المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم.

ويضم الجهاز الفنى المعاون لمنتخب مصر كلاً من ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقى مدربًا، وعصام الحضرى مدربًا لحراس المرمى، ووائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه: أحمد مطر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ومصطفى صدقي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وبدر إمام أخصائي التأهيل، ومحمد أحمد محمود أخصائي التدليك.

استقبل البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة ، وعدد من الجماهير البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه.

واتفق اتحاد الكرة مع البرتغالى كارلوس كيروش على تولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر ليبدأ خلال الفترة المقبلة.

كانت آخر تجارب كيروش عندما تولى تدريب المنتخب الكولومبي في فبراير 2019، إلا أنه اكتفى بخوض 18 مواجهة، فاز في 9 منهم وتعادل 4 مرات وخسر 5 لقاءات.