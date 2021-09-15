شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للصالات يفوز على جواتيمالا 6 / 3 بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لكرة الصالات علي نظيره جواتيمالا، 6 / 3 فى الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة الصالات المقامة حاليا فى ليتوانيا ، ليرتفع رصيد منتخب الصالات لنقطتين في المركز الثاني .

أحرز أهداف منتخب مصر عبده الأشول و طارق شولا هدفين و مصطفي عيد هدفين.

خسر منتخب مصر لكرة الصالات، بنتيجة 9 / 0 أمام نظيره الروسى فى افتتاح مشوار الفريقين فى كأس العالم لكرة الصالات فى ليتوانيا، وانتهى الشوط الأول بتقدم روسيا 3-0، قبل أن يضيف ستة أهداف فى الشوط الثانى.

ويختتم منتخب مصر لكرة الصالات مبارياته بالمجموعة الثانية أمام أوزبكستان يوم 18 سبتمبر الجارى.

وأسفرت قرعة المونديال عن المواجهات التالية: المجموعة الأولى: ليتوانيا، فنزويلا ،كازاخستان، كوستاريكا المجموعة الثانية: أوزبكستان، جواتيمالا، الاتحاد الروسي، مصر ، المجموعة الثالثة: تايلاند، البرتغال، المغرب، جزر سليمان المجموعة الرابعة: بنما ،جمهورية التشيك، فيتنام، البرازيل المجموعة الخامسة: أنجولا، اليابان ،باراجواي، إسبانيا المجموعة السادسة: الأرجنتين، أمريكا ،صربيا، إيران.