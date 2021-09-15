شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن للاعبى الاتحاد: "كرة القدم فيها الحلو والمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حفز حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى لاعبيه لتقديم موسم مميز في الدوري وكأس مصر خلال الموسم الجديد والذى ينطلق نهاية أكتوبر المقبل، موضحا أن اللاعبون قدموا ما عليهم في الموسم الماضى لكن الظروف حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة.

وعقد حسام حسن جلسة مع اللاعبين فور عودته لقيادة التدريبات الجماعية لأول مرة استعدادا للموسم الجديد قال فيها للفريق: "كرة القدم فيها الحلو والمر، الموسم اللى فات شوفنا المر فقط من إصابات وغيابات مؤثرة وظلم تحكيمي، لكن نتمنى أن يكون الموسم المقبل فيها الحلو على الفريق والجماهير".

وطالب العميد من الصفقات الجديدة ببذل الجهد والالتزام في التدريبات حتى يضمنوا مكانا أساسيا في التشكيل الأساسي للفريق في الموسم الجديد، موضحا أن معيار المشاركة الوحيد هو الالتزام بالتدريبات وبذل الجهد.

وحرص حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، على العودة لقيادة تدريبات زعيم الثغر لأول مرة منذ انطلاق تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وعاد الفريق للتدريبات الجماعية قبل أربعة أيام، لكن العميد كان متفرغا لإنهاء ملف الصفقات مع مجلس الإدارة وترك مهمة قيادة المران للفريق في الأيام الماضية للمدرب العام طارق سليمان.

ومن المقرر أن يتسلم العميد تقرير من جهازه المعاون عماد المندوه وحسن مصطفى وطارق سليمان اليوم، عن حالة اللاعبين في بداية فترة الاعداد بالإضافة إلى تقييم مبدئي عن حالة الصفقات الجديدة التي شاركت بالفعل في التدريبات.

واستقر حسام حسن، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، على قيد 17 لاعبا فى قائمة زعيم الثغر الأولى، استعدادا لمنافسات الموسم المقبل، والتى أرسلها الخميس لاتحاد الكرة، ومن المقرر ان تشهد القائمة الثانية قيد الصفقات الجديدة.

وضمت قائمة الاتحاد السكندرى كلا من: السيد سالم، صبرى رحيل، محمود رزق، عمرو خليل، صبحى سليمان، كريم يحيى، داميون لوي، محمود شعبان، مروان النجار، احمد نبيل مانجا، خالد الغندور، كريم الديب، أحمد راشد، هشام صلاح، أحمد حجى، حسام عاشور، خالد قمر الراحل لفريق الجونة.