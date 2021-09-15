شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يشارك فى مران الأهلي بقناع ..وموسيماني يحاضر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلى لاعبى فريقه في «تراي ماتش» في ختام فقرات المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقام موسيماني بتقسيم اللاعبين إلى فريقين، لتنفيذ بعض الجمل الخططية، وشهد الـ«تراي ماتش» حماسًا وتركيزًا من جميع اللاعبين، وذلك استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والفنية المتنوعة ضمن فقرات مران الأهلي الجماعي اليوم، قبل أن يختتم موسيماني التدريبات بـ«تراي ماتش».



مران الأهلى

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية، وهو يرتدي واقيًا للوجه بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في معسكر للمنتخب الوطني.



أكرم توفيق بقناع الوجه

وعقد موسيماني اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، حرص خلاله المدير الفنى على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التركيز فيها، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة طلائع الجيش في السوبر المصري. واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، حيث يستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب وديًّا مساء غد الخميس، ضمن استعدادات الفريق لمباراة السوبر المصري. وخاض الأهلي مباراة ودية أمام بتروجت مساء الاثنين الماضي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك ضمن استعدادات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للموسم الجديد والمرحلة القادمة من منافسات السوبر وكأس مصر. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في السوبر المصري والمحدد لها يوم 21 من الشهر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق المقاولون العرب وديًّا مساء غد الخميس، ضمن برنامج إعداد الفريق لمباراة السوبر المصري أمام فريق طلائع الجيش.