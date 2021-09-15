شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. انتظام خماسى الفريق بعد "التلقيح" وجلسة كارتيرون مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية وإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، وأشرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تدريب اللاعبين، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوصول بالفريق لأفضل مستوى بدني.

وعقد باتريس كارتيرون جلسة مطولة مع اللاعبين خلال مران اليوم، وشهدت الجلسة حديثا خاصا من كارتيرون مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية المراد تنفيذها والعمل عليها خلال المران.

وكذا عقد كارتيرون جلسة سريعة مع جهازه المعاون، شهدت الجلسة توزيع بعض المهام من المدير الفني على جهازه المعاون، بجانب وضع خطة المران وتقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة.