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منتخب مصر للصالات يتعادل مع جواتيمالا 1/1 بكأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الاول من مباراة منتخب مصر لكرة الصالات نظيره جواتيمالا، بالتعادل الايجابي ١/١ فى الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة الصالات المقامة حاليا فى ليتوانيا.

 

وخسر منتخب مصر لكرة الصالات، بنتيجة 9 / 0 أمام نظيره الروسى فى افتتاح مشوار الفريقين فى كأس العالم لكرة الصالات فى ليتوانيا، وانتهى الشوط الأول بتقدم روسيا 3-0، قبل أن يضيف ستة أهداف فى الشوط الثانى.

 

ويختتم منتخب مصر لكرة الصالات مبارياته بالمجموعة الثانية أمام أوزبكستان يوم 18 سبتمبر الجارى.

 

وأسفرت قرعة المونديال عن المواجهات التالية: المجموعة الأولى: ليتوانيا، فنزويلا ،كازاخستان، كوستاريكا المجموعة الثانية: أوزبكستان، جواتيمالا، الاتحاد الروسي، مصر ، المجموعة الثالثة: تايلاند، البرتغال، المغرب، جزر سليمان المجموعة الرابعة: بنما ،جمهورية التشيك، فيتنام، البرازيل المجموعة الخامسة: أنجولا، اليابان ،باراجواي، إسبانيا المجموعة السادسة: الأرجنتين، أمريكا ،صربيا، إيران.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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