شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجدد الثقة فى طارق محروس بعد خسارة السوبر الأفريقى لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مسئولو النادى الأهلى الثقة فى طارق محروس المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى بعد خسارة السوبر الأفريقى مؤخرا أمام الزمالك بنتيجة 28/27 .

وجاءت خسارة الأهلى للقب السوبر بعد أيام قليلة من التتويج ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية بالمغرب على حساب وداد سمارة المغربى .

ويبدأ الأهلى غدا منافسات بطولة دورى المحترفين بمواجهة البنك الأهلى ، حيث يسعى محروس للتويج باللقب هذا الموسم لمصالحة الجماهير فى ظل خسارة نسخة الموسم الماضى فى المباراة الفاصلة .

و الجديد بالذكر أن محروس حصد لقب كأس مصر الموسم المنقضي أيضا على حساب غريمه التقليدى الزمالك .