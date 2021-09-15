وكيله: النقاز كان لديه "حق كبير".. ويمكن تجاوز أموره مع "المثلوثي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أنيس بن ميم، وكيل المحترف التونسي بصفوف نادي الزمالك، حمدي النقاز، إن موكله كان لديه حكمًا ضد نادي الزمالك وكان سيتم الحكم يوم 30 سبتمبر الجاري وحين عاد للانضمام لصفوف الزمالك وقع على عقد وتنازل بالكامل عن القضية وأرسل المخالصة.

النقاز كان قد انضم للزمالك في عام 2018 قادماً من النجم الساحلي التونسي في صفقة كلفت القلعة البيضاء مليون دولار.

وردّ وكيل حمدي النقاز عن سبب عودة اللاعب للزمالك ولديه حكم بمليون و300 ألف دولار، خلال تصريحات إذاعية بقوله:"اللاعب يُحب اللعب في مستوى عالِ مع احترامنا للأندية الأخرى التي فاوضته، الزمالك يُشارك في أكثر من بطولة محلية وأفريقية ولديه الكثير من التحديات خلال الموسم واللاعب كان يشعر بالراحة بالنادي والناس كانت تحبه وفضل التعاقد مع الزمالك ولو كان يبحث عن أموال لكان حصل على الغرامة ووقع لأي نادِ آخر وحمدي كان له حق وحق كبير وليس صغيرًا كما كانوا يقولون".

وعما أثير على مواقع التواصل بين موكله وحمزة المثلوثي، قال أنيس بن ميم:"هي أمور بسيطة يمكن تجاوزها بسهولة، وهما أبناء بلد واحدة وتم لم الأمر، ومن المفترض أن يُسخر الثنائي أنفسهما للكيان والمنافسة أمر جيد ولايوجد لاعب يضمن أن يكون أساسيًا في التشكيل".

وأتم وكيل اللاعب التونسي تصريحاته بقوله:"اللاعب لديه طاقة وقوة أن يُجهز نفسه ويعلم أنه سيكون تحت ضغط كبير ليُثبت للجميع أنه على قدر ثقة مسؤولي نادي الزمالك الذين وقعوا له لمدة 3 مواسم والمطلوب أن يعمل ويبذل أقصى جهده، الفرحة التي رأيتها عليه حين وقع لم أراها منذ عامم ونصف فأراه تقريًبا بشكل يومي وأعرف نفسيته جيدًا".

وكان اللاعب التونسي صاحب الـ28 عامًا قد فسخ التعاقد مع نادي الزمالك في ديسمبر من عام 2019 بسبب عدم الحصول على راتبه قبل أن يحرك دعوى ضد الزمالك.