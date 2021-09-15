مدرب مصر السابق ينتقد "عقلية اتحاد الكرة".. ويصرح: لا يوجد لاعب مصري مثل صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح ماركو تارديللي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر بأن اتحاد الكرة المصري بحاجة إلى مسئولين أصحاب عقلية مختلفة، موضحًا بأنه لا يوجد أي لاعب مصري يمتلك عقلية محمد صلاح وإصراره على العمل والنجاح.

وقال تارديللي في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية: "عندما كنت مدربا لمنتخب مصر كانت الأمور مختلفة عن الوضع الحالي، أتيت من أجل تغيير الكرة المصرية، لكن دعني أكون صريحًا، فالأجواء في مصر صعبة للغاية، لقب واجهت العديد من المتاعب من أجل التأقلم مع العقلية المصرية".

وتابع: "لا أريد أن أقول عقلية الشعب المصري كي لا تتفاقم الأمور، لكني أقصد المسئولين المصريين باتحاد كرة القدم، لم أحصل على الفرصة كاملة من أجل التأقلم مع الأجواء، وكانت لهم العديد من التدخلات، وأيضًا تدخلات من الجهاز المعاون".

وأضاف: "أنا أحترم الشعب المصري والكرة المصرية قبل كل شيء، وهناك العديد من الأساطير للكرة المصرية لعبوا في أوروبا، لكن يجب تغيير عقلية الكرة المسئولين عن الكرة المصرية، يجب أن يحصل المدرب على الفرصة كاملة".

وواصل: "لقد عملت في مصر، وبالنسبة لي اللاعب القوي هو محمد صلاح ولا يوجد غيره، ورغبته في النجاح، يجب أن يكون لعب اللاعب المصري رغبة في النجاح والوصول إلى أوروبا والعالم والعمل باستمرار لتكون لاعبا مميزا".

وتولى تارديللي تدريب منتخب مصر في 2004 وقاد بعض مباريات تصفيات كأس العالم، قبل أن تتم إقالته لسوء النتائج، وتولى من بعده حسن شحاتة الفراعنة.