سعد سمير باكياً: قضيت نصف عمري في الأهلي.. وموسيماني: أنت شخص رائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

انهمر سعد سمير مدافع النادي الأهلي في البكاء أثناء وداع زملائه في غرفة ملابس ملعب مختار التتش قبل الرحيل إلى نادي فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ونشر النادي الأهلي عبر منصاته الإلكترونية لقطات من وداع سعد سمير للاعبين والجهاز الفني والإداري في غرفة الملابس، وكلمات الوداع من الجميع.

سعد سمير قال في حضور اللاعبين والجهاز الفني :"النادي الأهلي ساندني كثيراً، أشكر محمود الخطيب على دعمه في الفترة الماضية، قضيت نصف عمري في هذا النادي".

وأضاف سعد :"أشعر أنني جزء من هذا النادي، أخلصت واجتهدت طوال فترة عملي هنا التي امتدت إلى 13 عاماً، صنعت اسمي هنا، وعرفني الجمهور من خلال النادي الأهلي".

ومن جانبه قال بيتسو موسيماني لسعد سمير :"حزين لرحيل، أنت قائد الفريق، لكنني متأكد بنسبة 100% أنك ستكون قائد في أي فريق آخر، أنت تتمتع بإنجازات كبيرة وتاريخ ثري".

وأضاف مدرب الأهلي :"ما رأيته منك خلال فترة عملي هنا، يقول أنك قدمت الكثير لهذا النادي في الفترات السابقة، أنت لاعب جيد، لكن أهم شيء أنك شخص رائع، أتمنى لك حظ سعيد".

وقال محمد الشناوي حارس وقائد الفريق :"سعد سمير ليس مجرد لاعب، لكنه أخي وكذلك لكل اللاعبين، حزين جداً على رحيله، لقد كان يساعدني في غرفة الملابس، لكنه يحتاج للعب وتحدثنا كثيراً في هذا الأمر، وأتمنى له التوفيق".