بايرن ميونيخ يهدد منافسيه وينتظر المزيد قاريا ومحليا بعد ثلاثية برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

عقب خسارة فريقه الثقيلة صفر / 3 أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني في مستهل مباريات الفريقين ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وصف الهولندي رونالدو كومان، مدرب فريق برشلونة الإسباني، العملاق البافاري بأنه "المرشح الأوفر حظا للتتويج بالبطولة القارية".

وقال توماس مولر، لاعب بايرن "عندما تفوز 3 / صفر هنا في المباراة الافتتاحية لمرحلة المجموعات، فإن ذلك يبعث برسالة مهمة للغاية.. نشعر بسعادة بالغة".

افتتح مولر التسجيل لبايرن في الشوط الأول، وأضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين آخرين في الشوط الثاني، ليحقق الفريق الألماني فوزا مستحقا في بداية حملته بدوري الأبطال، بعد أيام من انتصاره الساحق 4 / 1 على مضيفه ومنافسه المحلي المباشر فريق لايبزج ببطولة الدوري الألماني (بوندسليجا)، ليبعث رسالة تهديد لمنافسيه في الخارج والداخل.

وقال الحارس مانويل نوير، قائد بايرن "أظهرنا أمام لايبزج إلى أين نتجه في سباق المنافسة في ألمانيا. والآن وضعنا علامة تعجب على الصعيد الدولي مع البداية الرائعة ضد برشلونة".

جاءت انطلاقة بايرن متواضعة نسبية تحت قيادة مدربه الجديد جوليان ناجلسمان، حيث حقق الفريق نتائج باهتة في لقاءاته الودية وأهدر نقطتين ثمينتين في بوندسليجا بتعادله 1 / 1 مع مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ في المباراة الافتتاحية للمسابقة المحلية.

ولكن الآن، مع تعافي اللاعبين من الجهد الذي بذلوه في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) وتدريبهم بانتظام تحت قيادة المدرب الجديد، فإن الأمور تتحسن حتى لو كان لا يزال هناك مجال للتطور.

وقال ناجلسمان "كان بإمكاننا خلق المزيد من الفرص للتسجيل. كان لدينا عدد قليل جدا من الفرص الجيدة بعدما فرضنا سيطرتنا المطلقة".

وأضاف ناجلسمان "في النهاية، سيطرنا على المباراة جيدا وسجلنا الهدف الثالث. الفوز مستحق تماما ، حتى بهذا الهامش".

واعترف جوشوا كيميتش أن بايرن "ارتكب بعض الأخطاء البسيطة بسبب قلة التركيز" ، لكنه قال "خلاصة القول هي أننا يمكن أن نشعر بالرضا".

وأوضح كيميتش "الاسلوب الذي نتبعه جيد للغاية. إنه يتحسن من مباراة إلى أخرى. آمل أن نتمكن من تعزيز هذا الأداء".

ويتطلع بايرن لتحقيق رقم قياسي في التتويج بلقب الدوري الألماني للموسم العاشر على التوالي، حيث يحتل المركز الثاني حاليا في ترتيب البطولة، بفارق نقطتين خلف فولفسبورج (المتصدر)، الذي فاز بجميع مبارياته الأربع الأولى بالمسابقة.

ويلتقي بايرن يوم السبت المقبل مع ضيفه بوخوم، العائد مجددا للدوري الألماني، الذي حقق فوزا وحيدا مقابل 3 هزائم، وذلك في المرحلة الخامسة للمسابقة.

من المرجح أن تكون هذه المباراة - والدوري الألماني ككل - تحديا أسهل لبايرن من دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، لم يعد برشلونة، الذي يعاني من الصعوبات المالية التي تسببت في رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الصيف، من بين النخبة الآن.

لكن بعض الفرق الأخرى مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ضم ميسي لصفوفه، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي استعاد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتشيلسي الإنجليزي (حامل اللقب)، ووصيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، ربما تشكل تهديدا أكبر لبايرن في الأدوار الإقصائية.

ورغم ذلك، يسعى بايرن جاهدا لتحقيق لقب قاري سابع بعد آخر لقب له في دوري الأبطال عام 2020.

أكد ناجلسمان "إذا واصلنا التطور، فنحن من المرشحين. سنحاول بكل جدية أن نكون أحد الأندية المرشحة".