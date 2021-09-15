مصدر لمصراوي: الأهلي يمدد عقد السولية لمده 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن فريق القلعة الحمراء مدد عقد عمرو السولية لاعب الفريق، لمدة 3 سنوات قادمة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي، نجح في إنهاء تمديد تعاقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق.

وأضاف، أن أمير توفيق عقد جلسه اليوم مع عمرو السولية ووقع فيها علي عقود تمديد تعاقده لمده ثلاث سنوات.

واختتم المصدر تصريحاته، أن أمير توفيق قاد مفاوضات تجديد عقد السولية التي استغرقت اسبوعين حتي انتهت بتمديد العقود اليوم، ليغلق الأهلي ثاني للملفات بعد تمديد تعاقد صلاح محسن خمس سنوات.