المسابقات تعدل موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

عدلت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراتي سموحة مع بيراميدز، والأهلي مع إنبي ضمن دور الـ16 من كأس مصر لعام 2021، وهي النسخة التي تستكمل في مطلع الموسم الجديد 2021-2022.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع بيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر في السابعة مساء الجمعة 24 سبتمبر الحالي بستاد السويس الجديد بدلا من إقامتها السبت 25 سبتمبر الساعة 6 مساء.

كما تقرر إقامة مباراة الأهلي مع انبي في السابعة مساء السبت 25 سبتمبر بستاد الأسكندرية بدلا من اقامتها في الثامنة مساء.

ويستهل اتحاد الكرة الموسم الجديد من مسابقاته بخوض مباراة الأهلي وطلائع الجيش في مباراة كأس السوبر عن الموسم الماضي، ثم يستكمل بعدها مباريات الكأس على أن ينطلق الدوري في أكتوبر المقبل.