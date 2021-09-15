الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن إجراء تعديل على موعد مباراة الأهلي وإنبي

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إجراء تعديل على موعد مباراة الأهلي وإنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.



ومن المقرر أن يلتقي الفريقان على ملعب الإسكندرية، بينما يواجه بيراميدز نظيره سموحة في ختام مباريات الدور ثمن النهائي.

وأصدر الاتحاد المصري بيانا قال فيه إن "إدارة المسابقات تقديم موعد مباراة سموحة مع بيراميدز، لتقام في السابعة مساء الجمعة 24 سبتمبر/ أيلول (بتوقيت القاهرة) على ملعب السويس الجديد".

وأضاف البيان: "كما تقرر إقامة مباراة الأهلي مع إنبي يوم السبت 25 سبتمبر على ملعب الإسكندرية، في السابعة مساء بدلا من الثامنة".

ومن المقرر أن يلتقي الفائزان من المباراتين وجها لوجه في دور الثمانية، على أن يلتقي المتأهل منهما لنصف النهائي مع بتروجت.

وتجمع المباراة الثانية في نصف نهائي كأس مصر بين فريقي الزمالك وأسوان.