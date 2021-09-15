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صقر تعز يتغلب على شعب إب بهدفين في انطلاق تصفيات دوري الدرجة الأولى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

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فاز نادي صقر تعز، على شعب إب، بهدفين نظيفين، في مباراة افتتاح بطولة دوري الدرجة الأولى، التي أقيمت، اليوم، على ملعب الفقيد الخليفي بمدينة عتق.

 

وتمكن صقر تعز من التسجيل عبر صدام قاسم في الدقيقة 46، واكرم حسن قبل نهاية المباراة التي أدارها الحكم الدولي علي الحسني.

 

وكان وكيل محافظ شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، دشن انطلاق تصفيات مجموعة شبوة، بالنشيد الوطني واطلاق حمامة السلام..مرحبا بالفرق المشاركة في محافظة شبوة..معتبرا ان هذه البطولة تمثل حدثا رياضيا هاما لاستعادة النشاط الرياضي في بلادنا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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