بعد الانضمام لـ الزمالك.. خناقة بين زوجتيّ حمدي النقاز وحمزة المثلوثي: «الرخيص يفضل رخيص»

الشارقة - اميمة ياسر -

شهد موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مشادة كلامية بين زوجة حمزة المثلوثي ظهير أيمن فريق الزمالك، وزوجة زميله حمدي النقاز والمنضم حديثًا لصفوف الفريق.

وكان الزمالك قد أعلن مؤخراً عن تعاقده مع حمدي النقاز لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل، ليصبح ثالث صفقات القلعة البيضاء استعداداً للموسم الجديد.

وكان المثلوثي قد نشر "ستوري" عبر حسابه بانستجرام قال فيه: “الناس معادن ونفائس فيهم الغالى وفيهم الرخيص”.

وقامت زوجة حمزة المثلوثي بمشاركة الستري الخاص بزوجها معلّقة عليه بالقول: “والرخيص يفضل رخيص”.

وعقب ذلك، نشرت زوجة حمدى النقاز ستوري عبر حسابها بانستجرام.

وكتبت قائلة: “هناك بشر يحتاجون إلى عمليات تجميل داخلية مثل تكبير القلب.. شفط الحقد.. تكسير خلايا البشر من نفوسهم ونفخ ضمائهم الهزيلة ”.

ووقع حمدي النقاز على عقود انتقال لنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل، قادماً من فريق الترجي الرياضي التونسي .

ووقع اللاعب على العقود في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد عضوي اللجنة، والكابتن فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة.

وكان الزمالك قد تعاقد من قبل مع عمر كمال عبد الواحد مهاجم فريق المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة مدافع فريق أسوان لتدعيم صفوف الفريق.

يشار إلى أن حمدي النقاز قد رحل عن الزمالك، بعدما فسخ تعاقده من طرف واحد مستغلًا عدم حصوله على مستحقاته، حيث تقدم بشكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.