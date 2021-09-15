شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الزمالك لتأجيل معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية من قبل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون نحو تأجيل موعد معسكر الإعداد المغلق الذى كان من المقرر ان يقام يوم 20 من الشهر الجارى فى الإسكندرية، فى إطار الاستعداد لمنافسات كاس مصر وانطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدورى الممتاز.

ويدرس الجهاز الفنى فى الوقت الحالى تأجيل موعد انطلاق معسكر الإعداد بعدما تم تأجيل مباريات كأس مصر، حيث قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات دوري الـ 8 وقبل النهائي لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لإقامة معسكر إعداده لمباراتي ليبيا مبكرا.

وسبق وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.

ويقيم الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمر تقديم كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول في الواحدة ظهر الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد، فيما سيعقد المدير الفني الجديد مؤتمره الصحفي الأول على هامش معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للقاء ليبيا ضمن تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة.

فى سياق أخر، توصل مسئولى نادى الزمالك لاتفاق مع إدارة نادي فاركو علي سعر بيع محمد صبحي حارس الفريق في حالة تفعيل بند الشراء في عقد الإعارة للحارس، حيث تمت إعارة صبحي لفاركو لمدة موسم بنية البيع.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك ان المبلغ المتفق عليه هو 25 مليون جنيه بخلاف مقابل الإعارة والذي يصل الى 5 مليون جنيه .