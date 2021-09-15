شكرا لقرائتكم خبر عن فى دور الـ 16 لكأس مصر.. تقديم "سموحة وبيراميدز" يومًا.. و"الأهلى وإنبى" ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة مباراة سموحة مع بيراميدز في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر في السابعة مساء الجمعة 24 سبتمبر الحالي بستاد السويس الجديد بدلا من اقامتها السبت 25 سبتمبر الساعة 6م.

كما تقرر اقامة مباراة الأهلي مع انبي في السابعة مساء السبت 25 سبتمبر بستاد الأسكندرية بدلا من اقامتها في الثامنة مساءً.