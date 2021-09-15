شكرا لقرائتكم خبر عن فى دور الـ 16 لكأس مصر.. تقديم "سموحة وبيراميدز" يومًا.. و"الأهلى وإنبى" ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة مباراة سموحة مع بيراميدز في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر في السابعة مساء الجمعة 24 سبتمبر الحالي بستاد السويس الجديد بدلا من اقامتها السبت 25 سبتمبر الساعة 6م.
كما تقرر اقامة مباراة الأهلي مع انبي في السابعة مساء السبت 25 سبتمبر بستاد الأسكندرية بدلا من اقامتها في الثامنة مساءً.
وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت تأجيل مباريات دوري الـ 8 وقبل النهائي لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لإقامة معسكر إعداده لمباراتي ليبيا مبكرا.
سبق وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.
ويقيم الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمر تقديم كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول في الواحدة ظهر الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد ، فيما سيعقد المدير الفني الجديد مؤتمره الصحفي الأول على هامش معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للقاء ليبيا ضمن تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة.