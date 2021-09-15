شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير ثالث أكثر اللاعبين مشاركة فى البطولات مع الأهلى بالجيل الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق النادى الأهلى على إعارة سعد سمير مدافع الفريق إلى نادى فيوتشر لمدة موسيمن، بجانب الثلاثى مصطفى البدرى وكريم نيدفيد وفارس طارق، استعدادا للمواسم المقبل.

ويعد سعد سمير ثالث أكثر اللاعبين فى الجيل الحالى مشاركة مع النادى الأهلى فى جميع البطولات، حيث شارك سعد سمير فى 204 مباريات مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 16551 دقيقة لعب، وسجل خلالها 13 هدفاً وصنع هدفا آخر وتلقى 15 كارت أصفر وتعرض للطرد مرتين، وتوج مع القلعة الحمراء بسبعة بطولات للدورى الممتاز ولقب لكأس مصر ولقبين للسوبر المحلى وأربعة ألقاب لدورى الابطال الافريقى وثلاثة ألقاب للسوبر الأفريقى.

ويأتى سعد سمير خلف عمرو السولية الذى يأتى فى المركز الثانى فى الأكثر مشاركة مع الأهلى برصيد 223 مباراة، خلف وليد سليمان صانع الألعاب الذى يحتل الصدارة برصيد 276 مباراة.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات إعارة رباعى فريق الكرة، كريم نيدفيد وسعد سمير ومحمد عبد المنعم ومصطفى البدرى لنادى فيوتشر، ودخل نادى فيوتشر فى مفاوضات مكثفة مع رباعى الأهلى ومعهم الصاعد فارس طارق، ورحّب الأهلى بإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات من المقرر الإعلان عن ضم فيوتشر لكل من، سعد سمير ونيدفيد ومصطفى البدرى المُنضم للأهلى مؤخراً من نادى الإنتاج الحربى ومحمد عبد المنعم العائد للأحمر بعد انتهاء إعارته لنادى سموحة والصاعد فارس طارق.