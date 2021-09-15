شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أزمة محمد عبد الغني فى الزمالك واللاعب ينهى غيابه عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد محمد عبد الغني، مدافع الزمالك، في تدريبات الفريق لأول مرة بعد فترة من الغياب بسبب أزمة عقده مع النادي، وكشف مصدر مقرب من اللاعب كافة تفاصيل الأزمة وأيضًا تفاصيل التفاوض بين بيراميدز والزمالك حول انتقال اللاعب إلى صفوف بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر إن الأزمة بدايتها جاءت قبل نهاية الدوري المنقضي بما يقرب من 7 مباريات حيث اكتشف اللاعب حينما جاء ليتقاضي راتبه إن هناك قيمة مالية منقوصة من راتبه ليتجه للحديث إلى حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي الذي أوضح له أن تلك القيمة المالية عبارة عن نسبة قيمة ضرائب التنمية بخلاف تحديد نسبة المشاركة بنهاية الموسم ليوضح له اللاعب أن عقده الحالي مع النادي عندما قام بتجديده مع النادي تضمن إنه لا يتم محاسبته على نسبة المشاركة ويتحمل النادي أيضا قيمة رسوم التنمية.

وتابع المصدر، أن اللاعب حصل على وعدا بحل الأمر عند التتويج بالدوري وعندما توج الفريق بالدوري طلب اللاعب الحصول على القيمة المالية المتبقية من عقده ، إلا أن إدارة الكرة بالنادي أبلغته إن القيمة سيتم خصمها لكونها رسوم تنمية من عقده وهو ما رفضه اللاعب خاصة إن عقده بذلك الأمر سيصبح أقل من الفئة الثانية بالنادي خاصة إنه أيضا تم خصم منه 250 ألف جنيه قبل ذلك عبارة عن قيمة يتحملها من القيمة التي دفعها الزمالك لنادى مصر لضمه من قبل وتلقى اللاعب في هذا التوقيت خلال تلك المباحثات عرضا من بيراميدز من خلال وكيل أعماله.

وأشار عبد الغني إلى وكيل أعماله بأن رغبته الأولى تكمن في البقاء داخل الزمالك مع زيادة عقده بقيمة مليونا ونصف المليون جنيه ليكون متساوي مع الفئة الثانية بالفريق ثم فوجئ بعد ذلك أن النادي يرغب في إعارته ثم رحب أحد مسئولي الكرة بالنادي ببيعه بشرط أن يكون عرض شرائه بقيمة 15 مليون جنيه ليتحدث وكيل أعماله مع إدارة بيراميدز حول المسألة ثم مع إدارة الكرة بالزمالك لينتهي الأمر باتفاق شفوي عبر المكالمات من خلال وكيل أعمال عبد الغني حول انتقال اللاعب إلى بيراميدز مقابل حصول الزمالك على خدمات أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز و7 مليون جنيه على أن ترد إدارة بيراميدز بشكل نهائي حول إتمام الأمر من عدمه خلال الـ48 ساعة الجارية.