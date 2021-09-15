شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شابات الطائرة يجرى مسحة غدا قبل السفر لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى غدا الخميس ، منتخب شابات مصر للكرة الطائرة تحت 18 سنة مسحة الكشف عن فيروس كورونا قبل السفر مساء الجمعة إلى المكسيك للمشاركة فى بطولة العالم المحدد لها الفترة من 20 وحتى 29 من نفس الشهر الحالى .

ومن المقرر أن تشهد رحلة السفر ترانزيت فى إسطنبول بتركيا قبل الوصول إلى مدينة دورانجو فى المكسيك .

وإحتل منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة المركز الثانى عشر فى بطولة العالم بإيران بالخسارة من نظيره البلجيكى بنتيجة 3/1 ، فى إطار مواجهات تحديد المراكزين 11,12 .

ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على نيجيريا أول فى أول لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى 16، قبل أن يخسر 3/2 من الهند .

وخسر منتخب شباب الكرة الطائرة من نظيره البلغارى 3 /0، فى إطار دور الـ16 لينافس على تحديد المراكز.

وفاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة على نظيره الكوبي بنتيجة 3/2 فى رابع جولات منافسات بطولة العالم، السبت، بعدما تلقى الخسارة من نظيره الأرجنتينى بنتيجة 3/0 فى أولى مواجهاته، قبل أن يحتسب اللقاء الثانى لصالحه فى ظل انسحاب جمهورية الدومينيكان، ثم تلقى خسارته أمام ألمانيا بنتيجة 3/0.