شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن انطلاق مسيرة كيروش مع المنتخب غداً .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة ، فيديو للبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد للمنتخب ، يحتوى على مسيرته التدريبية سواء مع الأندية والمنتخبات ، حيث علقت الصفحة على الفيديو "كارلوس كيروش .. على موعد غدا لانطلاق مسيرته التدريبية مع المنتخب الوطني الأول .. مع كل تمنياتنا الطيبة له ولمنتخبنا الوطني بالتوفيق".

يعقد الجهاز المعاون لمنتخب مصر الأول لكرة القدم اجتماعا فى الخامسة مساء اليوم مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول والذى وصل للقاهرة صباح اليوم.

ويضم الجهاز الفنى المعاون لمنتخب مصر كلاً من ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقى مدربًا، وعصام الحضرى مدربًا لحراس المرمى، ووائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه: أحمد مطر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ومصطفى صدقي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وبدر إمام أخصائي التأهيل، ومحمد أحمد محمود أخصائي التدليك.

استقبل البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة ، وعدد من الجماهير البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه.

واتفق اتحاد الكرة مع البرتغالى كارلوس كيروش على تولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر ليبدأ خلال الفترة المقبلة.

كانت آخر تجارب كيروش عندما تولى تدريب المنتخب الكولومبي في فبراير 2019، إلا أنه اكتفى بخوض 18 مواجهة، فاز في 9 منهم وتعادل 4 مرات وخسر 5 لقاءات.