الامارات | محمد صلاح يزاحم رونالدو على لقب الأغلى.. نجم ليفربول يكتب التاريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يزاحم رونالدو على لقب الأغلى.. نجم ليفربول يكتب التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب النجم المصري محمد صلاح من كتابة تاريخ جديد للاعبين العرب وقارة إفريقيا، بعدما أكدت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول سيقدم عرضاً تاريخياً لتجديد عقد صلاح مقابل حصول قائد منتخب مصر على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.



ووفقاً لصحيفة "ذا صن" يسعى ليفربول إلى قطع الطريق حول الشائعات التي أشارت إلى محمد صلاح لن يجدد عقده مع "الريدز" وأن اللاعب المصري سيرحل الصيف المقبل إلى الدوري الإسباني أو إلى باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن صلاح سيصبح أغلى لاعب في تاريخ ليفربول.



وفي حال توقيع اللاعب المصري للعقد الجديد مع ليفربول مقابل حصول أفضل لاعب في إفريقيا مرتين على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بذلك سيزاحم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على لقب أغلى لاعب في "البريميرليغ".



ويحصل رونالدو على راتب أسبوعي من مانشستر يونايتد يبلغ 510 ألف جنيه إسترليني، بينما يحتل المركز الثاني البلجيكي كيفن دي بروين الذي يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني من مانشستر سيتي.



ويحتل المركز الثالث حارس مرمى مانشستر يونايتد، الإسباني ديفيد دي خيا براتب أسبوعي يبلغ 375 ألف جنيه إسترليني، ثم في المركز الرابع والخامس، زميليه في اليونايتد، كل من غادون سانشو براتب أسبوعي 350 ألف جنيه إسترليني، والفرنسي رافائيل فاران 340 ألف جنيه إسترليني.

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