الامارات | شاهد لحظة سقوط موظفة أمن ملاعب بتسديدة رونالدو.. وسعادتها بقميص "الدون" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة سقوط موظفة أمن ملاعب بتسديدة رونالدو.. وسعادتها بقميص "الدون" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظيت حادثة نجم مان يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو وموظفة أمن الملاعب في استاد (ذي سويس)، معقل فريق يونغ أولد بويز السويسري بمتابعة واسعة على مستوى وسائل الإعلام الأوروبية أمس، وذلك بعد أن تعرضت الموظفة لتسديدة قوية من رونالدو خلال فترة الإحماء قبل مستهل مباريات دور المجموعات بين الفريقين، فسقطت أرضا من شدة التسديدة.

وذكرت صحيفة "ذي الصن" البريطانية أن رونالدو لم يتررد في الإسراع للاطمئنان عليها، كما تلقت الإسعافات الأولية، واستطاعت النهوض بعد ذلك، وقام رونالدو بإهدائها قميصه، والتقطت صور تذكارية لها مع قميص "سي آر 7"، مبدية سعادتها، رغم تلقيها ضربة قوية على رأسها نتيجة التسديدة "الصاروخية". يذكر أن المباراة شهدت تسجيل رونالدو هدفا للمان يونايتد، بينما خسر فريقه المباراة في مفاجأة كبيرة أمام أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

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