ما هو موعد مباراة كلوب بروج وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم أول ظهور للأرجنتيني ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا بقميص آخر غير قميص فريقه السابق برشلونة.



ميسي رحل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد 17 عاما قضاها في صفوف الفريق الأول، لينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

ويخوض ميسي مباراته الأولى مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، عندما يحل فريقه ضيفا على كلوب بروج البلجيكي، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس منافسات دوري أبطال أوروبا على قنواتها بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقوم قناة "beIN Sports 3 HD Premium" بنقل مباراة كلوب بروج وباريس سان جيرمان.