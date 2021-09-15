رسميًا.. الأهلي يعلن تفاصيل انتقال سعد سمير إلى فيوتشر والخطيب يوجه رسالة.. واللاعب يرد

الشارقة - اميمة ياسر - قبل الموافقة على إعارته لمدة موسمين لنادي فيوتشر، حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاجتماع مع سعد سمير، أحد كباتن الفريق الأول لكرة القدم.

جاء ذلك تقديرًا وتكريمًا لما قدمه اللاعب من جهد وإخلاص والتزام تجاه النادي، على مدار ما يقرب من 15 عاما.

وأراد الكابتن محمود الخطيب، الحفاظ على إرث الأهلي، وتقديره لكل المخلصين من أبنائه، ولابد أن يكون هناك تقديرا واحتراما لكل ما قدمه سعد سمير للنادي.

وبدأ الاجتماع بكلمات محمود الخطيب، والتي كانت تحمل تقديرا وحبا للنجم سعد سمير، الذي ظهر عليه التأثر الشديد؛ لأنه ما كان يتمنى أبدًا أن يترك النادي الأهلي ولو لحظة واحدة.

وأشاد رئيس النادي بسلوك سعد وانضباطه واحترامه الشديد لقيم وتقاليد الأهلي، مشيرا إلى أنه كان نموذجًا للالتزام، سواء كان يشارك في المباريات أو خارج التشكيل، فضلًا عن دوره في تحفيز زملائه، وخلق أجواءً من الود والحب، والتي كانت من أسرار نجاح المنظومة الكروية، طوال الفترة الماضية.

النادي في ظهرك وسيظل يساندك

وأكد رئيس النادي للاعب الخلوق سعد سمير، أن الأهلي في ظهره وسيظل يسانده، ولن يفرض عليه قرارا، وأن القرار يخصه، إذا أراد الخروج للإعارة لإتاحة فرصة أكبر للمشاركة في المباريات، أو الاستمرار مع الفريق.

وشدد محمود الخطيب، على أن سعد سمير لا يختلف اثنان على إخلاصه للأهلي؛ لأنه واحد من عائلة الأحمر، والرهان عليه لن يكون فقط في مرحلة وجوده بالملاعب، بل سيكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي ؛لأنه يملك كفاءة وثقافة، وقبلها حب المارد الأحمر. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

الأهلي لن يتخلى عن سعد سمير

وأشار رئيس النادي، إلى أن الأهلي لن يتخلى عن سعد سمير، أيا كانت التحديات؛ لأنه يستحق، ونموذج لابن الأهلي الذي يعشق ناديه، ويخلص من أجله ،ولم تكن له أية شروط ذات يوم سواء عند التوقيع أو تجديد العقد، بل كان ما يهمه فقط أن يفوز فريقه ويسعد جماهيره.

سعد سمير: لم أكن أتمنى الخروج أبدا من الأهلي

كلمات الكابتن محمود الخطيب، التي خرجت من القلب، كانت المكافأة والتكريم الذي ينتظره سعد سمير، على حد قوله، مؤكدا أن ما وجده لدى الأول والنادي لا يقدر بكنوز الدنيا.

وأكد سعد، إنه لم يكن يتمنى أبدًا الخروج من النادي، لكن هي مرحلة مؤقتة، ويعود بعدها إلى بيته الذي يدين له بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى.

ووجه «سمير» رسالة للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، قائلا: إنه «إذا كانت الظروف جعلته يترك الأحمر بجسده، فإن روحه وعقله لن يتركاه، ولن ينسيا فضل النادي وتقدير مجلس إدارته وعلى رأسه الكابتن محمود الخطيب».

وشدد اللاعب على أن جماهير الأهلي هي الكنز الحقيقي وسر انتصارات النادي وسنده في المرة قبل الحلوة، وإنه يعدها بالعودة ليستمر في عطائه للنادي، ولن ينسى مساندة هذه الجماهير ودعمها له ولزملائه خاصة في الأوقات الصعبة.