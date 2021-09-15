عصام عبدالفتاح رئيساً جديداً للجنة الحكام.. اتحاد الكرة يعيد تشكيل اللجان استعداداً للموسم الجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، اليوم الأربعاء، تعيين الكابتن عصام عبد الفتاح رئيساً للجنة الحكام على أن يتقدم بتشكيل اللجنة الجديد أول أكتوبر المقبل، فيما تستمر اللجنة الحالية لتسيير الأعمال حتى نهاية الشهر الحالي.

وقرر الاتحاد، في بيان نُشر عبر صفحته الرسية بموقع "فيس بوك"، تعيين المستشار محمد عبده صالح رئيساً للجنة الانضباط، والدكتور عادل موسى رئيساً للجنة شئون اللاعبين، والكابتن خالد كامل رئيساً للجنة مسابقات القسم الثاني، والكابتن عادل محفوظ رئيساً للجنة مسابقات القسم الثالث.

كما قرر الاتحاد تأجيل النظر في لجنة مسابقات القسم الأول انتظارًا لانتخابات رابطة الأندية المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وقرر اتحاد الكرة ايضاً تأجيل تشكيل لجان فض المنازعات وتراخيص الأندية واللاعبين المحترفين والتطوير لوقت لاحق.

وأمس الثلاثاء، أصدرت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، قراراً بشأن المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تأجيل مباريات دوري الـ 8 وقبل النهائي لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لإقامة معسكر إعداده لمباراتي ليبيا مبكراً .